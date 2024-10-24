Хто найбагатший серед керівників МСЕК: складено рейтинг офіційних статків

Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа виявилася офіційно найбагатшою серед своїх колег на аналогічних посадах, свідчать результати дослідження виданням "Главком" задекларованих статків очільників обласних центрів МСЕК.

Так, за 2023 рік Крупа отримала 661,5 тисячі гривень зарплати, 166 тисяч гривень пенсії, а також "інші доходи" у сумі 1,15 мільйона гривень. У банках посадовиця зберігала 678 тисяч гривень, 15,5 тисячі доларів, 32,5 тисячі євро, а готівкою – 15,2 мільйона гривень і 160 тисяч євро.

Члени сім’ї голови МСЕК Хмельниччини, згідно е-декларації, володіють 16 будинками, втім їхня загальна площа заявлена лише як 293 квадратних метри. Також у них три квартири загальною площею 321 квадратний метр у Хмельницькому і 40 земельними ділянками загальною площею 33,5 га. Крім того, родина має автомобіль Porsche Cayenne 2019 року випуску вартістю 2,5 мільйона гривень.

Втім, Державне бюро розслідувань, що підозрює Крупу у незаконному збагаченні, виявило, що у власності Крупи є також нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на закордонних рахунках родина накопичила майже 2,3 мільйона доларів. 7 жовтня фігурантку заарештували, вона перебуває у Київському СІЗО, продовжуючи при цьому обіймати свою посаду.

Другою за офіційними статками виявилася Юлія Даниленко, яка з кінця 2022 року працює головним лікарем Вінницької обласної МСЕК. Минулого року чиновниця отримала 221,5 тисячі гривень зарплати, однак "інші доходи" декларантки склали 2,5 мільйона гривень.

Зокрема, вона та її чоловік Сергій задекларували 981 тисячу гривень доходу від ТОВ "Енера Вінниця", яке займається торгівлею електроенергією і входить до групи "Енергетичний стандарт" російсько-українського бізнесмена Костянтина Григоришина.

На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини вказала 1 мільйон гривень і 8,6 тисячі євро, а готівкою тримала 150 тисяч гривень. Також Даниленки мають будинок площею 197 квадратних метрів та чотири квартири площею 225 квадратних метрів у Вінниці, а ще - 25 земельних ділянок площею 16,1 га (з яких п’ять в оренді).

Задекларований автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3 2019 року випуску, яку нібито було придбано за "копійчаною" ціною 58 тисяч гривень, Mitsubishi Pajero 2016 року випуску і Mitsubishi Outlander 2021 року випуску вартістю 750 тисяч гривень. Крім цього, зазначається, що протягом 2024 року Даниленко роздарувала 3 мільйона гривень, однак кому саме - невідомо.

Третє місце в рейтингу найзаможніших начальників обласних МСЕК посів Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тисяч гривень, пенсія - 120,2 тисячі гривень, однак "інші доходи" також були в рази більшими, а саме майже 4 мільйона гривень. У банках Решота зберігає 458,5 тисячі гривень, готівкою – 252,2 тисячі гривень, 15 тисяч доларів та 8 тисяч євро.

Сім’я очільника МСЕК Львівщини володіє трьома квартирами площею 217 квадратних метрів у Львові, трьома ділянками площею 1,7 га, а також автомобілем Toyota Venza 2010 року випуску вартістю 226,5 тисячі гривень.

Причому одну з квартир, вартістю 3,9 мільйона гривень та площею 81 квадратний метр, Решота отримав у 2023 році на підставі договору про переведення боргу від громадянина Івана Думича.

Крім зазначених осіб, більшість головлікарів регіональних МСЕК також виявилися офіційними мільйонерами. Зокрема, це посадовці з наступних областей:

➡️ Кіровоградська - Володимир Бондарь: зарплата – 329,7 тисячі гривень, пенсія – 99,4 тисячі гривень; в банках – 96,4 тисячі гривень, готівкою – 1,3 мільйона гривен і 33 тисячі доларів;

➡️ Житомирська - Олександр Донець: зарплата – 410 тисяч гривень, інші доходи – 70 тисяч гривень; у банках – 331 тисячі гривень, готівкою – 56,5 тисячі гривень;

➡️ Київська - Наталія Жгільова: зарплата – 398,9 тисячі гривень, інші доходи – 41 тисяча гривень; готівкою – 50 тисяч доларів, ще 20 тисяч доларів позичила третім особам;

➡️ Донецька - Тетяна Гончарова: зарплата – 396,6 тисячі гривень, пенсія – 116,8 тисячі гривень, інші доходи – 673,3 тисячі гривень; в банках - 83 тисяч гривень, готівкою – 520 тисяч гривень;

➡️ Полтавська - Дмитро Паламарчук: зарплата – 844,8 тисячі гривень; готівкою тримав 200 тисяч гривень і 37 тисяч доларів;

➡️ Луганська - Олександр Шеїн: зарплата – 594,3 тисячі гривень, пенсія – 74,8 тисячі гривень, інші доходи – 36 тисяч гривень; готівкою тримав 80 тисяч гривень і 35 тисяч доларів;

➡️ Дніпропетровська - Наталя Абраменкова: зарплата – 477 тисяч гривень, інші доходи – 494 тисяч гривень; готівкою мала 2 тисяч євро і 8 тисяч доларів;

➡️ Запорізька - Лілія Диріна: зарплата 1 мільйон гривень (дохід як очільниці центру первинної медико-санітарної допомоги, МСЕК очолює лише з червня 2024 року), інші доходи - 93 тисячі гривень;

➡️ Одеська - Олена Станіславова: зарплата – 353,4 тисячі гривень, пенсія – 123,9 тисячі гривень; готівкою – 28 тисяч гривень і 15 тисяч доларів;

➡️ Тернопільська - Ігор Банадига: зарплата – 564,5 тисячі гривень, пенсія – 99,8 тисячі гривень, інші доходи – 37,1 тисячі гривень; у банках – 535,5 тисячі гривень і 13,4 тисячі доларів;

➡️ Харківська - Ігор Зінов’єв: зарплата – 287,2 тисячі гривень; у готівці тримав 810 тисяч гривень;

➡️ Черкаська - Наталія Масенко: зарплата – 430,1 тисячі гривень, пенсія – 90,4 тисячі гривень; у банках – 849,1 тисячі гривень і 4,6 тисячі доларів;

➡️ Чернівецька - Вікторія Біволаріу: зарплата – 366,5 тисячі гривень; готівкою тримала 28 тисяч доларів і 14 тисяч євро.

В свою чергу, очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич задекларував 322,5 тисячі гривень зарплати, 161,1 тисячі гривен пенсії та 23,3 тисячі гривень інші доходів. На рахунках у банках в нього вказано 111,6 тисячі гривень, готівкою ж – 500 тисяч гривень і 45 тисяч доларів.

Керівник Закарпатського обласного центру МСЕК Юрій Веклинець, який обіймав посаду з 2017 року й звільнився 21 жовтня, вказав у е-декларації 378,6 тисячі гривень зарплати, 151,1 тисячі гривень пенсії та 12,5 тисячі гривень інших доходів. Наявність готівки посадовець вказав у сумі 220 тисяч гривень і 20 тисяч доларів.

Саме його вже наступного дня, 22 жовтня, викрила Служба безпеки України. Було заявлено, що Веклинець, який сам є колишнім співробітником СБУ, із трьома спільниками за хабарі оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Хто серед найскромніших

Інші шість голів обласних МСЕК задекларували в 2023 році менші сукупні доходи. Йдеться про очільників МСЕК Рівненщини Ольгу Смолярчук (409 тисяч гривень), Івано-Франківщини - Михайла Кулайця (432 тисячі гривень), Миколаївщини - Віру Бєлякову (518,1 тисячі гривень), Волинської області - Василя Тимощука (722 тисячі гривень), Сумщини - Валентину П’янтківську (821,3 тисячі гривень), Чернігівщини - Богдана Павлюка (877 тисяч гривень).

Натомість 22 жовтня в тієї ж Бєлякової та її сина під час обшуків знайшли понад 450 тисяч незадекларованих доларів та колекцію ювелірних виробів. В повідомленні правоохоронці також ішлося, що з метою приховування нелегальних прибутків вона оформила три квартири на сина.

Сам син ще до війни отримав громадянство Росії, як, власне, і чоловік посадовиці (якого вона, однак, перестала зазначати в деклараціях після 2019 року). Також примітно, що Бєлякова, яка торік оформила собі інвалідність II групи, забезпечила статус інваліда ще й згаданому 24-річному сину.

Нагадаємо, що після скандалу довкола викриття 4 жовтня Крупи у незаконному збагаченні розпочалися, зокрема, перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам 18-60 років, оформлених під час воєнного стану.

Більш того, Рада національної безпеки і оборони 22 жовтня вирішила взагалі ліквідувати всі МСЕК до кінця поточного року. Також вирішено впродовж трьох місяців перевіряти рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.

Зокрема, виявилося, що у Хмельницькій області такий статус мало 30% прокурорів, а в Черкаській - понад 27%. З огляду на це 22 жовтня подав у відставку й генеральний прокурор Андрій Костін.