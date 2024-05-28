ДБР повторно затримало ексначальника Одеського ТЦК Борисова

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Затримання Борисова. Фото: Пресслужба ДБР Затримання Борисова. Фото: Пресслужба ДБР Затримання Борисова. Фото: Пресслужба ДБР

Справа проти Борисова: що відомо

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня 2023 року. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова, якого підозрюють в незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, 24 липня.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

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Перевірки військкомів: скандали з ТЦК

Президент України Володимир Зеленський дав доручення перевірити всіх військкомів в Україні в червні 2023 року.

Це сталося після того, як ЗМІ повідомили, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів.

На Ставці верховного головнокомандувача Зеленський доручив звільнити Борисова. А пізніше, на тлі ще низки скандалів із керівниками ТЦК, було ухвалено рішення про звільнення всіх обласних військкомів.

Незабаром після рішення про перевірку тодішній перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що нею займатимуться представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ.

Наприкінці липня стало відомо, що НАЗК розпочало 102 моніторинги способу життя військкомів. Загалом у базу на такі перевірки було внесено 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування.