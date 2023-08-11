Зеленський дав доручення звільнити всіх обласних військкомів

11 серпня президент Володимир Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони України. Головним питанням, яке обговорювалося під час наради були результати перевірки військкоматів. Зеленський дав наказ звільнити всіх обласних керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ призначити офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, на посади керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

"Наші рішення. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування", - підкреслив президент.

Додамо. що за результатами перевірок, які спільно здійснювали Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Міністерство внутрішніх справ, було відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів" і вручено 33 підозри.

Раніше у Міноборони мова йшла про те, щоб замінити третину керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК) ветеранами війни до кінця 2023 року.

Проте, Зеленський вважає огидними зловживання, виявлені під час перевірок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військових. Він неодноразово говорив про необхідність залучення до роботи у військкоматах тих військових, які втратили здатність продовжувати воювати на фронті, але зберегли віданність відповідним цінностям.