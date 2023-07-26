Перевірки ТЦК та СП в Україні: через порушення у роботі вручено вже 21 підозру

В Україні тривають перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Від початку війни Державне бюро розслідувань розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб — спрямовано до суду", - зазначив він.

Павлюк нагадав, що створені робочі групи від Міноборони працюють в регіонах.

"Аналізується все — досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті — цифровізація роботи центрів комплектування", - запевнив він.

За його словами, вже прийнято від громадян понад 2300 звернень про різні порушення - від корупційних проявів до якості організації роботи.

Також Національне агентство з питань запобігання корупції сформовало базу, до якої увійшли всі керівники та заступники керівників ТЦК, яких слід перевірити. По 102 особам вже розпочато моніторинг способу життя.

Як повідомити про порушення під час роботи ТЦК та СП

Якщо ви зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, потрібно повідомляти Міноборони:

за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);

на електронну пошту [email protected] ;

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot .

Як колишній одеський військком спричинив хвилю перевірок ТЦК

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили 22 липня. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора 24 липня затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Він намагався втекти від слідства.

А 25 липня Печерський районний суд Києва відправив на два місяці Євгена Борисова під варту з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Водночас через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.