"Вас таких не буде": Зеленський звернувся до чиновників, які забули про війну

Президент Володимир Зеленський після скандалів з нардепом Юрієм Арістовим та колишнім одеським військкомом Євгеном Борисовим нагадав депутатам та іншим держслужбовцям, що вони мають працювати заради України.

Про це він заявив 25 липня у вечірньому відеозверненні.

За його словами, деяким особам здається, що війна десь далеко від них і ніби купол Верховної Ради чи стіни якихось там кабінеті закрити від реальності.

"Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що в той час, як одні днями шукають зброю для держави, інші займаються внутрішнім зрадництвом та особистим збагаченням замість інтересів України. Він додав, що це викликає "щонайменше лють".

"Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати. В Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи "пляжами", – вас таких не буде", - сказав глава держави.

Він додав, що не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для оборони України чи для європейської інтеграції.

"Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори із ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", - наголосив Зеленський.

Крім того, він повідомив, що отримав деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів" і результати "невтішні".

Скандал з Арістовим: що відомо

24 липня "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела повідомило, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа від партії "Слуга народу" Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. В готелі журналістам підтвердили, що мали такого гостя, але він вже виселився.

Така поведінка нардепа під час війни в країні спричинила хвилю обурення у суспільстві.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 25 липня повідомив, що Арістов подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень народного депутата України.

Що відомо про справу колишнього одеського військкома Борисова

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили 22 липня. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора 24 липня затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Він намагався втекти від слідства.

А 25 липня Печерський районний суд Києва відправив на два місяці Євгена Борисова під варту з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Водночас через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.