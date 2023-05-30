Нардеп від "Слуги народу" під час війни виїжджав за кордон на відпочинок та змінив три авто — розслідування журналістів

Народний депутат від партії “Слуга народу” Богдан Торохтій за час повномасштабної війни змінив три автомобілі. Зараз він їздить за кермом Mercedes-Benz EQS за 7 млн грн. Йому також вдалося під час воєнного стану виїхати з країни, щоб відпочити на європейських пляжах.

Це з'ясували та повідомляють розслідувачі Bihus.Info.

Усі нові авто нардеп купує та реєструє на ім’я своєї дружини Аліни Левченко. За такою схемою подружжя у липні 2022-го року продали свій Range Rover Sport приблизно за $76 000 і відразу придбали Mercedes-Benz G400 2020-го. На вторинному ринку таке авто коштує не менше, ніж $158 800.

У грудні Mercedes замінили на Range Rover, який коштує близько $185 000. Через декілька місяців, а саме у березні подружжя замінили своє авто на Mercedes -Benz EQS 580 2022-го року. Розслідувачі припускають, що авто купили за $185 тис.

З'ясувалося також, що нардеп декілька разів намагався виїхати з країни під час воєнного стану. Перші спроби були невдалі — він звертався до суду, але питання вирішили у позасудовому порядку.

Після аналізу соцмереж дружини Торохтія журналісти з'ясували, що депутат з нею перебували в Болгарії у серпні 2022 року незадовго до другої річниці їхнього шлюбу.

Депутат підтвердив журналістам, що незважаючи на заборону, виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення "по сімейним справам", а саме "щоб навідати дружину та дітей, які виїхали з України".

"У випадку з перебуванням у Болгарії, Богдан Торохтій відповів, що не пам’ятає, чи виїжджав він туди у серпні 2022-го, як і ймовірну мету перебування там. Попросив надіслати йому текстово питання і дати час на підготовку відповіді. За півгодини після надсилання запитань, Торохтій переслав журналісту скріншот, на якому було видно дату створення спільного фото з Левченко у Fish Restaurant Levant Beach — 27 вересня 2021-го року. Це мало натякати, що фотографія зроблена не у 2022-му році", — розповіли журналісти, зазначивши, що налаштування телефону дозволять змінювати дату створення фото.

В Bihus.Info переконані, що нардеп намагався ввести їх в оману, адже аналіз фотографій дружини свідчить, що подружжя відпочивало разом саме влітку 2022 року. Торохтій стверджував, що нібито фотографії були зроблені у 2021 році, але з'ясувалося, що в той час він був у Києві.

Нагадаємо, на початку року ЗМІ повідомляли, що тодішній заступник голови ОП Кирило Тимошенко під час війни користується дорогими автомобілями. Згодом він разом з тодішнім заступником генерального прокурора Олексієм Симоненком написали заяву про звільнення з посади. Останнього фактично було звільнено після скандалу з відпочинком у Іспанії.

Згодом на відпочинку за кордоном помітли тоді ще народного депутата Миколу Тищенку, якого після цього виключили з фракції та партії "Слуга народу".

Після низки скандалів, пов'язаних з поведінкою посадовців та нардепів під час війни, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Їм відтепер заборонено виїжджати за межі України із недержавною метою.