У фінансуванні партії "Слуга народу" виявили ознаки кримінального правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні провладної партії "Слуга народу". Йдеться про внески на суму 2 млн 896 тис. грн, здійснені трьома людьми.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що під час проведення державного контролю, НАЗК виявило, що три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії "Слуга народу" в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн). Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі.

"Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії", - зауважили у відомстві.

В НАЗК підкреслили, що ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права.

"Адже, відповідно до законодавства, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом", - нагадали у НАЗК.

Там додали, що надіслали обґрунтований висновок про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції України для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та проведення досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 1591 Кримінального кодексу України.

"За таке порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років", - наголосили в НАЗК.

Нагадаємо, раніше чинній народній депутатці від “Слуги народу” Ользі Саладусі повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік.