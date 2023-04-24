Годувальник родини: 90-річний дідусь чиновників з Львівщини став власником майна на суму 4,5 млн грн, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг способу життя чиновників на Львівщині та виявило необґрунтовані активи на 4,5 млн грн у їх родичів, зокрема у 90-річного дідуся.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що відомство провело моніторинг способу життя прокурора відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури Управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора (ОГП) та його батька, спеціаліста Львівської обласної державної адміністрації.

За результатами моніторингу НАЗК виявило необґрунтовані активи на суму 4,5 млн грн та передало матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має звернутися з відповідним позовом до суду. Суд вирішить, чи будуть активи стягнені в дохід держави.

"З’ясувалося, шо у сім’ї двох посадовців, сина (прокурора) та батька (спеціаліста Львівської облдержадміністрації) родину забезпечує дідусь. Адже він у свої 90 років придбав квартиру в елітному київському ЖК “Бульвар фонтанів” вартістю 3,6 млн грн та паркомісце у цьому ж будинку за трохи більше 800 тис. грн", - зауважили в НАЗК.

Крім того, дідусь раніше (у 2013 році) також став власником авто Toyota RAV4 вартістю 345 тис. грн, яким користується його зять-державний службовець.

А в 2018 році пенсіонер придбав Lexus NX300H за 1,4 млн грн, яким користується внук-прокурор. Вони зазначили право користування цими авто у своїх деклараціях.

Однак родич посадовців з 1998 року отримав офіційні доходи та пенсію всього на суму близько 357 тис грн. З них 320 тис грн – це пенсія, яку дідусю доставляв понад 20 років поштар “Укрпошти” за місцем проживання в одному з сіл Львівщини.

Батько та син, своєю чергою, теж не отримали вдосталь офіційних доходів, щоб допомогти придбати це майно.

Цікаво, що договори купівлі-продажу квартири та паркомісця були оформлені матір’ю прокурора (дружиною держслужбовця) на підставі виданих її батьком-пенсіонером довіреностей. Але фактично квартирою та паркомісцем користується син-прокурор.

Якщо суд визнає ці активи необґрунтованими, то 4,5 млн стягнуть до державного бюджету.

"Зазначимо, що власник більшої частини вказаного майна працює прокурором в Управлінні внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ОГП. Основні завдання Генеральної інспекції, – проведення службових розслідувань щодо прокурорів та працівників органів прокуратури; запобігання правопорушенням в органах прокуратури; здійснення повноважень щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами тощо", - підкреслили в НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК просить розслідувати ймовірне незаконне збагачення звільненого заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського.

У 2020 році він та його співмешканка мали 4,7 мільйона гривень, 75 тисяч євро та 255 тисяч доларів, тобто загальна сума грошових активів на той час становила понад 14,5 мільйонів гривень.