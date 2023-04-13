НАЗК просить розслідувати ймовірне незаконне збагачення звільненого заступника голови Держмитслужби

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило проведення моніторингу способу життя звільненого 24 березня заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського.

Крім того, як ідеться в повідомленні НАЗК, було перевірено спосіб життя головного державного інспектора Державної податкової служби. Результати агентство передало до Національного антикорупційного бюро та поліції відповідно.

Зокрема, зазначається, що в 2020 році заступник голови Держмитслужби та його співмешканка мали 4,7 мільйона гривень, 75 тисяч євро та 255 тисяч доларів, тобто загальна сума грошових активів на той час становила понад 14,5 мільйонів гривень.

У 2021 році, за даними НАЗК, пара отримала дохід на суму 2,4 мільйона гривень, а в першому кварталі 2022 року - на суму майже 288 тисяч гривень (без урахування податків). Також у тому ж році чиновник продав нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах на суму майже 6,3 мільйона гривень.

Таким чином, грошові активи декларанта та члена його сім’ї за 2020 рік, законні доходи за 2021 рік та перший квартал 2022 року загалом становили 23,6 мільйона гривень0.

Проте згідно з відомостями, наданими Львівською митницею, співмешканка Черкасського у 2022 році при перетині кордону України вивезла 760 тисяч доларів.

На кордоні вона надала банківську довідку, у якій зазначено, що з поточного рахунку жінка зняла готівкою 1,3 мільйона доларів (в еквіваленті на 1 березня 2022 року – 38,025 мільйона гривень), тобто суттєво більшу суму, ніж вказано в офіційних доходах обох партнерів.

НАЗК через це ініціювало перед НАБУ відкриття провадження за статтею 368–5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення). Агентство також нагадує, що у березні вже виявило у Черкасського подарунок від батька у розмірі 3,995 мільйона грн. Через тиждень після оприлюднення НАЗК цього факту посадовця звільнили.

В свою чергу, головна державна інспекторка Податкової не вказала вартість своєї квартири, поставивши позначку "не зазначається" та "невідомо" у декларації попри те, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно була вказана вартість квартири 3,2 мільйона гривень.

Крім того, вона не задекларувала дохід у 2,4 мільйона гривень від продажу квартири та вказала недостовірні відомості про зарплату. Таким чином, вона зазначила недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 5,7 мільйона гривень.

Оскільки ця сума становить понад 500 прожиткових мінімумів на дату подання декларації, дії жінки містить ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366–2 КК. Відповідно, агентство ініціювало перед поліцією розслідування відповідної справи проти цієї посадовиці.