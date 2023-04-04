На мера Тернополя Сергія Надала склали протокол: виписував собі премії у 250% від окладу

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол на міського голову Тернополя Сергія Надала, який впродовж війни виписував собі максимальні премії.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.

Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу.

"Це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172–7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП)", - підкреслюють у відомстві.

Раніше Яворівський районний суд Львівської області оштрафував за цією статтею на 6800 гривень мера Чернігова Владислава Атрошенка та позбавив його права обіймати посаду міського голови на рік за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

У серпні 2022 року Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон.