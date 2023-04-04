На мэра Тернополя Сергея Надала составили протокол: выписывал себе премии в 250% от оклада

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило административный протокол на городского голову Тернополя Сергея Надала, который на протяжении войны выписывал себе максимальные премии.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что мэр Тернополя с 2021 и в течение 2022 премировал себя в максимальном размере и оказывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах.

Размер премий мог достигать 250% от должностного оклада.

"Это содержит признаки нарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен (ч .1 ст.172-7 КУоАП). За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов - штраф от 3400 до 6800 гривен (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП)", - подчеркивают в ведомстве.

Ранее Яворивский районный суд Львовской области оштрафовал по этой статье на 6800 гривен мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его права занимать должность городского головы на год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

В августе 2022 года Атрошенко распорядился своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу.