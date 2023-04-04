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На мэра Тернополя Сергея Надала составили протокол: выписывал себе премии в 250% от оклада

На мэра Тернополя Сергея Надала составили протокол: выписывал себе премии в 250% от оклада
Городской голова Тернополя премировал себя в максимальном размере. Фото: facebook Сергея Надала

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило административный протокол на городского голову Тернополя Сергея Надала, который на протяжении войны выписывал себе максимальные премии.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что мэр Тернополя с 2021 и в течение 2022 премировал себя в максимальном размере и оказывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах.

Размер премий мог достигать 250% от должностного оклада.

"Это содержит признаки нарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен (ч .1 ст.172-7 КУоАП). За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов - штраф от 3400 до 6800 гривен (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП)", - подчеркивают в ведомстве.

Ранее Яворивский районный суд Львовской области оштрафовал по этой статье на 6800 гривен мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его права занимать должность городского головы на год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

В августе 2022 года Атрошенко распорядился своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу.

Автор:
Светлана Манько