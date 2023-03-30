Суд признал нардепа Констанкевич виновной в недостоверном декларировании

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновной народного депутата от группы "За будущее" Ирину Констанкевич в недостоверном декларировании. Наказание — штраф в 44,2 тыс. грн. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах госвласти сроком на 1 год.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"30 марта 2023 года с участием прокурора САП коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым действующий народный депутат признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366-2 УК Украины (в редакции закона от 4 декабря 2020 года №107) ) )", - говорится в сообщении САП.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В САП напомнили, что в декларации за 2020 год народный депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020-2021 годов.

НАБУ разоблачило Констанкевич на недекларировании арендованной квартиры в декабре 2022 года, а в январе сообщило, что объявило ее в розыск.