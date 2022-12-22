НАБУ разоблачило на недекларировании арендованных квартир еще двух депутатов Рады

Национальное антикоррупционное бюро 22 декабря сообщило еще двум депутатам Верховной Рады текущего, IX созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе и доходах за 2020 год.

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Как говорится в сообщении бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, действия этих лиц квалифицировали по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса. Расследование было начато на основании заключения Нацагентства по предотвращению коррупции.

Следствие установило, что оба нардепа были обязаны, но не внесли в декларацию сведения о квартирах на Печерске (центральный район Киева), которыми пользовались на основании договоров аренды в 2020-2021 годах.

Стоимость одной квартиры составляет более 2,5 миллионов гривен, другой – около 5 миллионов. Впрочем, имена депутатов антикоррупционных органов традиционно не указывают. Пока что они не известны.

Отметим, что в последнее время НАБУ активизировало деятельность по привлечению к ответственности парламентариев за недостоверные данные в е-декларациях. Так, 16 декабря было сообщено о подозрении депутату из фракции "Слуга народа" Максиму Пашковскому - также из-за недекларирования арендованной на Печерске квартиры.

Буквально накануне этого бюро сообщило о подозрении по той же статье другому нардепу от правящей партии – Владимиру Гевко. Тот тоже не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллионов гривен. В октябре же НАБУ сообщило о подозрении в недекларировании двух квартир и автомобиля еще одной "слуге народа" - Анне Колесник.