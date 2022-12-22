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Политика
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НАБУ разоблачило на недекларировании арендованных квартир еще двух депутатов Рады

НАБУ разоблачило на недекларировании арендованных квартир еще двух депутатов Рады

Национальное антикоррупционное бюро 22 декабря сообщило еще двум депутатам Верховной Рады текущего, IX созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе и доходах за 2020 год.

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Как говорится в сообщении бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, действия этих лиц квалифицировали по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса. Расследование было начато на основании заключения Нацагентства по предотвращению коррупции.

Следствие установило, что оба нардепа были обязаны, но не внесли в декларацию сведения о квартирах на Печерске (центральный район Киева), которыми пользовались на основании договоров аренды в 2020-2021 годах.

Стоимость одной квартиры составляет более 2,5 миллионов гривен, другой – около 5 миллионов. Впрочем, имена депутатов антикоррупционных органов традиционно не указывают. Пока что они не известны.

Отметим, что в последнее время НАБУ активизировало деятельность по привлечению к ответственности парламентариев за недостоверные данные в е-декларациях. Так, 16 декабря было сообщено о подозрении депутату из фракции "Слуга народа" Максиму Пашковскому - также из-за недекларирования арендованной на Печерске квартиры.

Буквально накануне этого бюро сообщило о подозрении по той же статье другому нардепу от правящей партии – Владимиру Гевко. Тот тоже не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллионов гривен. В октябре же НАБУ сообщило о подозрении в недекларировании двух квартир и автомобиля еще одной "слуге народа" - Анне Колесник.

Автор:
Тимофей Беспятов