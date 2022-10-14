НАБУ сообщило нардепу от "Слуги народа" о подозрении в утаивании имущества в декларации

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 14 октября сообщило депутату Верховной Рады о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию.

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Как говорится в сообщениях НАБУ и САП, действия нардепа квалифицированы по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса (в редакции, действовавшей до 21 июля 2021 года).

Следствие установило, что она не внесло в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен и находившемся у нее в пользовании автомобиле.

Также выяснилось, что народная избранница не внесла сведения о нежилых помещениях, расположенных в Харькове и принадлежащих ей на правах собственности.

В целом депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 миллиона гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пунктов 2, 3 части 1 статьи 46 закона о предотвращении коррупции.

Основанием для расследования указанных фактов стали результаты проверки, проведенной Национальным агентством по предотвращению коррупции, переданные НАБУ.

Как уточнил в своем Telegram-канале освещающий деятельность НАБУ журналист Олег Новиков, речь идет о депутате Анне Колесник из фракции "Слуга народа", эту же информацию со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждает и информагентство "Интерфакс-Украина".

Напомним также, что в конце сентября НАБУ завершило расследование дела по подозрению депутата Рады от "Слуги народа" Александра Трухина в скандальной попытке подкупа полицейских после ДТП.