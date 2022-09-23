"Слуге народа" Кузьминых вручили обвинение во взяточничестве: тот выбросил его и сбежал от НАБУ (ВИДЕО)

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры накануне вручило депутату Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергею Кузьминых обвинительный акт по делу о взяточничестве. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

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Ведомство также опубликовало видео, снятое во время вручения нардепу документа, на котором видно, что Кузьминых категорически отказывался его брать и хотел как можно скорее уехать с места вручения на джипе, а когда ему все же всунули документ через окно автомобиля, выбросил его обратно.

В свою очередь, уже 23 сентября дело было направлено в суд. Нардеп обвиняется в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды, его действия квалифицированы по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (получение взятки за влияние на принятие решения чиновником).

По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если он планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, этот вопрос следует предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины.

Вскоре контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Тот пообещал оказать влияние, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.

Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница №2 имени Павлусенко" в Житомире, которое, согласно договоренностям между Кузьминых и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 миллионов гривен.

В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" не являются безвозмездными и составляют 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата, как указывают в НАБУ, ему представилась также своеобразной гарантией возможного будущего сотрудничества.

После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно за систему ультразвуковой диагностики, нардеп попросил передать ему 30% суммы договора — 558 тысяч гривен.

Как установило следствие, нардеп планировал такую схему исчисления суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки магнитно-резонансных томографов (30% от 37,5 миллиона гривен, то есть 11,25 миллиона) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,2 миллиона гривен, то есть 398,3 тысячи).

Пойман с поличным Кузьминых был 28 января, но тогда не был сразу же задержан из-за депутатского иммунитета. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение ему о подозрении. 3 февраля нардепа объявили в розыск, но уже 7 февраля он был задержан.

Высший антикоррупционный суд смог принять решение о мере пресечения лишь через три месяца - 19 мая, разрешив нардепу оставаться на свободе под символический залог в 49,6 тысячи гривен. В июле же детективы завершили следствие по делу.