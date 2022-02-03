Попавшегося на взятке нардепа от "Слуги народа" Кузьминых объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро 3 февраля объявило в розыск депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тысяч грн взятки.

Как говорится в сообщении бюро, решение принято из-за того, что подозреваемый систематически не является в правоохранительные органы по их вызову, отсутствует по месту жительства и скрывается от детективов НАБУ.

Напомним, что Кузьминых был разоблачен на взятке 28 января, однако не был сразу же задержан. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении ему по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса.

Его отправили по месту работы Кузьминых — в Раду, а также по известным следствию местам жительства и регистрации нардепа, так что с 31 января он в понимании Уголовного процессуального кодекса приобрел статус подозреваемого и обязан прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

В НАБУ отмечают, что хотя подозреваемому должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал.

31 января защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что тот находится в больнице и на вызов не прибудет. Однако и сам Кузьминых, и его защитница, как утверждают в НАБУ, отказываются сообщить следствию об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый.

В то же время адвокат Лариса Криворучко 1 февраля заявила, что отправила в НАБУ уведомление о нахождении ее подзащитного в больнице на лечении сроком около десяти дней, в котором пообещала предоставить соответствующий медицинский документ по запросу бюро.

Сам же нардеп с момента разоблачения на своей странице в Facebook ничего не публиковал, однако в "Слуге народа" заявили, что он направил руководству политсилы письмо с просьбой исключить его из фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

2 февраля НАБУ опубликовало оперативное видео, на котором нардеп договаривается об "откате" в 30% на закупке системы ультразвуковой диагностики для больницы №2 в Житомире, который составлял 558 тысяч грн. Отметим, что Кузьминых является депутатом-мажоритарщиком, представляющим округ №67, охватывающий часть Житомирской области, в том числе часть Житомира.