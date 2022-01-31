Венедиктова подписала подозрение нардепу «Слуги народа» Кузьминых

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении народному депутату от фракции "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого поймали на получении взятки в 558 тысяч гривен.

Об этом она написала в Facebook.

"В прошлую пятницу детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП был разоблачен народный депутат Украины 9 созыва. Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", – подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, депутат подозревается в совершении уголовного правонарушения с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь идет о правонарушениях в сфере медицины.

"Уверена, что президент Украины, парламентарии, члены КМУ вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой здравоохранения, совсем не то, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры", – подчеркнула генпрокурор.

Напомним, 28 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора провели совместную операцию и поймали нардепа во время получения взятки.

"По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", — рассказали в НАБУ.

Отметим, Сергей Кузьминых, 39-летний нардеп-мажоритарщик из Житомира, входит во фракцию "Слуга народа". В Раде возглавляет в комитете по здравоохранению подкомитет по вопросам фармации.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда нардепов от "Слуги народа" ловят на взятке. Например, в 2020 году стал подозреваемым нардеп Юрченко. И тогда его даже исключили из фракции. Правда, с тех пор дело расследуется ни шатко, ни валко, а сам Юрченко исправно голосует за все инициативы "слуг" в Раде.