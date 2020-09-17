Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение и ходатайство о задержании нардепа Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко в совершении коррупционных преступлений. ГПУ ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом генпрокурор Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

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"Мы вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по этому делу провели несколько часов, изучая материалы (подчеркиваю — материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно, ответственность подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения — содержания под стражей", — сообщила она.

При этом, Венедиктова подчеркнула, что у ГПУ нулевая толерантность с коррупции во власти, но "реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которое предоставлено для изучения".

Ранее Венедиктова заявляла, что ГПУ готова изучить материалы уголовного производства и, если оснований будет достаточно, сообщить Юрченко о подозрении.

Напомним, что на днях сотрудники НАБУ задержали помощника народного депутата Александра Юрченко при получении взятки. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил народный депутат Украины Гео Лерос, ранее исключенный из фракции партии "Слуга народа". По словам политика, помощник Юрченко "взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами". Как заявил Лерос, НАБУ "вело" нардепа не один месяц, но санкцию по нему блокирует генпрокурор Венедиктова.

Позднее стало известно, что речь идет о помощнике Юрченко Иване Фищенко. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн 552 грн залога.