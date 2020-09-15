Готова посадить нардепа: генпрокурор отреагировала на скандал со взяткой Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.

Об этом она сообщила с трибуны Верховной Рады 15 сентября, комментируя скандал вокруг возможной полученной взятки помощником Юрченко, передает "Обозреватель".

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В частности, Венедиктова отметила, что нардеп — это лицо с особенным процессуальным статусом.

"Я не разрешу необоснованных выпадов к ВР и этому залу. Но если будет достаточно доказательств, у меня есть смелость принимать ответственные решения... Прежде чем подписать подозрение, я должна иметь объективные ведомости, которые подлежат доказыванию, а именно: время, место, способ обсуждения депутатом и его помощником действий относительно получения неправомерной выгоды. Время, место и способ предоставления депутатом указаний своему помощнику относительно совершения неправомерных действий", — сказала генпрокурор.

При этом она добавила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

"Единственные фактические обстоятельства, которые можно назвать доказанными, — факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", — подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, она получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства.

"Мы готовы изучить материалы уголовного производства, если будет достаточно оснований сообщить о подозрении — я это сделаю и сообщу", — резюмировала глава Офиса генерального прокурора Украины.

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Позже стало известно, что помощника Юрченко, который попался на взятке, зовут Иван Фищенко.