Политика 1 час назад

НАБУ задержало помощника "слуги народа" Юрченко при получении взятки в $13 тысяч — нардеп

По информации Гео Лероса, деньги предназначались народному депутату Александру Юрченко за решение вопроса с законопроектом о бытовых отходах

Александр Юрченко. Фото: Facebook Александр Юрченко. Фото: Facebook
Александр Юрченко. Фото: Facebook

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали помощника народного депутата Александра Юрченко при получении взятки.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил народный депутат Украины Гео Лерос, ранее исключенный из фракции партии "Слуга народа".

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"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но Венедиктова (генеральный прокурор Украины — Delo.ua) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", — написал Лерос.

По информации издания "Украинская правда", помощнику нардепа объявили о подозрении, однако пока он не задержан.

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В то же время, как отмечает издание, в Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что это "информация провокационного характера".

"Офис генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит генеральный прокурор, а не НАБУ", — процитировало ответ прокуратуры издание.

В ответ на это Гео Лерос заявил, что "режим Зеленского прикрывает членов своего коррупционного ОПГ за депутатской неприкосновенностью".

"Только Венедиктова может дать подозрение депутатам, а она живет по правилу: "слугам народа" — ВСЁ, а врагам — закон!.. Дело даже не в Юрченко, в этой истории зафиксирован целый ряд депутатов фракции СН ("Слуга народа" — Delo.ua), поэтому им важно спрятать Юрченко, иначе по цепочке размотают минимум до Ермака. По информации, которой я владею, их вели с марта!" — написал народный депутат Гео Лерос.

Как сообщалось ранее, в марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

 

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