НАБУ задержало помощника "слуги народа" Юрченко при получении взятки в $13 тысяч — нардеп

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали помощника народного депутата Александра Юрченко при получении взятки.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил народный депутат Украины Гео Лерос, ранее исключенный из фракции партии "Слуга народа".

"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но Венедиктова (генеральный прокурор Украины — Delo.ua) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", — написал Лерос.

По информации издания "Украинская правда", помощнику нардепа объявили о подозрении, однако пока он не задержан.

В то же время, как отмечает издание, в Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что это "информация провокационного характера".

"Офис генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит генеральный прокурор, а не НАБУ", — процитировало ответ прокуратуры издание.

В ответ на это Гео Лерос заявил, что "режим Зеленского прикрывает членов своего коррупционного ОПГ за депутатской неприкосновенностью".

"Только Венедиктова может дать подозрение депутатам, а она живет по правилу: "слугам народа" — ВСЁ, а врагам — закон!.. Дело даже не в Юрченко, в этой истории зафиксирован целый ряд депутатов фракции СН ("Слуга народа" — Delo.ua), поэтому им важно спрятать Юрченко, иначе по цепочке размотают минимум до Ермака. По информации, которой я владею, их вели с марта!" — написал народный депутат Гео Лерос.

Как сообщалось ранее, в марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.