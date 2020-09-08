Политика 30 минут назад

Зеленский дал указание посадить меня в течение месяца — нардеп Лерос

Экс-депутата от "Слуги народа" допросили в ГБР

Гео Лерос у здания ГБР в Киеве. Фото: facebook.com/millerlawfirm Гео Лерос у здания ГБР в Киеве. Фото: facebook.com/millerlawfirm
Гео Лерос у здания ГБР в Киеве. Фото: facebook.com/millerlawfirm

Бывший народный депутат от фракции "Слуга народа" заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца.

Во вторник, 8 сентября, парламентария допросили в Государственном бюро расследований, сообщил он в Facebook.

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"По указанию Владимира Зеленского сейчас нахожусь на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса — Олегу Татарову — "посадить" меня в течение следующего месяца", — отметил Лерос.

По его словам, все дела в отношении него сфабрикованы от одной общественной организации, которую возглавляет адвокат группы Татарова.

Нардеп также добавил, что 7 сентября в кафе его знакомой приезжали 8 силовиков и "пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения" за то время, когда там находился он.

Вскоре в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Лероса, сообщили, что депутата допрашивали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве по статье уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном размере.

По словам адвоката нардепа Маси Найема, налоговая проверка, которая бы установила наличие у Лероса не оплаченных налоговых обязательств, не проводилась. Так же не поступало и никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости уплаты задолженности.

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Адвокат добавил, что, согласно электронной декларации, в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тысячи грн. Тогда как уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 год, начиналась с 2,8 млн грн невыплаченного налога.

Кроме того, по словам Найема, уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы должно было Управление делами Аппарата Верховной Рады, которое насчитывало Леросу зарплату и в данном случае выступило налоговым агентом.

Ранее народного депутата Гео Лероса, который недавно публично назвал президента лжецом и "клоуном с 95 Квартала", вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за дела о якобы уклонении от уплаты налогов.

Как известно, Лерос раньше был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.

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В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

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