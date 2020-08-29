Происшествия 6 часов назад

"Слуге народа" Гео Леросу подожгли автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Нардеп считает, что это был целенаправленный поджог

Фото: Facebook/Geo Leros Фото: Facebook/Geo Leros
Фото: Facebook/Geo Leros

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что в ночь с 28 на 29 августа неизвестные подожгли его автомобиль.

Кратко и по делу в Telegram

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне подожгли машину… Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа.  Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", — написал депутат.

Он добавил, что камера видеонаблюдения, которая была направлена на парковку, не работала продолжительное время.

"Приехала лаборатория полиции, оказывается, запись камеры с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи", — отметил Лерос.

Напомним, 29 марта Гео Лерос на своей странице в Facebook опубликовал видеозаписи, где, вероятно, брат главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

30 марта САП открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.

В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.

Вскоре Денис Ермак объяснил, что обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

Впоследствии Андрей Ермак заявил, что эти записи являются целенаправленной атакой на Офис президента Украины.

 

 

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