Политика и экономика 1 час назад

Пленки Гео Лероса — целенаправленная атака на Офис президента, — Андрей Ермак

По словам главы ОПУ, есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать ситуацию и внести раздор во власть

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: zik.ua Глава ОП Андрей Ермак. Фото: zik.ua
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: zik.ua

Пленки, обнародованные народным депутатом из фракции "Слуга народа" Гео Леросом, на которых, вероятно, брат главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти, являются целенаправленной атакой на ОПУ.

Об этом заявил Андрей Ермак в интервью LB.ua.

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"Не могу раскрывать детали, пока дело не будет завершено. Но для себя я много понял и осознал. Хочу сказать, что это была целенаправленная атака на Офис президента, целью которой было расшатать ситуацию внутри команды президента", — подчеркнул глава ОП, — отметим, что и внутри страны, и за ее пределами есть огромное количество людей, которые хотят ударить по Офису президента.

По его словам, атака имела место в силу многих обстоятельств. "А я стал щитом, в который все полетело. Я понимаю прекрасно, что нахожусь в центре внимания. При этом спокойно живу. Хожу по улицам, когда есть такая возможность. В этом смысле я вообще не поменялся. То, что мы делаем сегодня, не всем нравится. Есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать ситуацию, внести раздор в наши ряды и нанести репутационный ущерб", — добавил Ермак.

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Напомним, что ранее Гео Лерос на своей странице в Facebook опубликовал видеозаписи, где, вероятно, брат главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

"Видеодоказательство, как Ермак через своего брата "барыжит" государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и "оборонки", ну и, конечно, заработок на государстве", — написал Лерос.

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На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Так, среди предложенных должностей звучали Киевская таможня, Министерство инфраструктуры и Укрзализныця. Кроме этого, в разговорах упоминалось о телеканале "Украина" и Национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

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