"Пленки Ермака": СБУ проводит допросы обеих сторон

Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон, задействованных в ситуации с так называемыми "пленками Ермака".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

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Указано, что сотрудники СБУ допрашивают Дениса Ермака, брата главы Офиса президента, и народного депутата Гео Лероса, который опубликовал полученные пленки в публичной плоскости.

Как отмечается, НАБУ открыло дело по заявлению нардепа, а ГБР — по заявлению руководителя ОП.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены — так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", — заявили в ОП.

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Также сообщается, что Офис президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей.

При этом на Банковой подчеркивают, что никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво.

"Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость — главное", — резюмировали в ОП.

Напомним, 29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у нардепа.

Как известно, 30 марта САП открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.

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В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.

Вскоре Денис Ермак объяснил, что обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.