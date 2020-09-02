Скандал имени Лероса: почему нардепа исключили из "Слуги народа" и что происходит сейчас

Депутаты фракции "Слуги народа" в Верховной Раде на основании количества собранных подписей приняли решение исключить из своих рядов народного депутата Гео Лероса. Перед этим политик с трибуны парламента обрушился с критикой на президента Владимира Зеленского. По словам Лероса, указание исключить его из фракции через другого "слугу народа" Давида Арахамию дал непосредственно президент. Арахамия, в свою очередь, это отрицает, как и Зеленский. При этом, глава государства косвенно назвал Лероса "взяточником" и "предателем". Delo.ua разобралось, как и почему Лерос оказался изгнанным, и что известно на данный момент.

31 августа во время выступления на съезде партии "Слуга народа" Владимир Зеленский выступил с речью. В ней он резко высказался о некоторых народных депутатах, сравнив их с "бактериями" и "микробами". Президент тогда заявил, что такие люди "забыли, как они сюда (в парламент — Delo.ua) попали и для чего" и добавил, что их имена никогда не вспомнит история. Несмотря на то, что в своем выступлении имен Зеленский не называл, это его заявление Гео Лерос использовал на следующий день во время выступления в Верховной Раде.

С трибуны парламента Лерос обрушился с критикой на Зеленского, его политику и его соратников. Он заявил, что у власти нет государственной стратегии, а страна движется в пропасть, что руководство Офиса президента, в частности, Андрей Ермак, пользуется "телефонным правом" для решения вопросов, при назначениях на государственную службу процветает кумовство, а в стране — коррупция.

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими "микробами и бактериями" лжи заразили целую страну, потратили время большого государства, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории", — заявил Лерос.

Отметим, что конфронтация нардепа и Офиса президента нарастала давно. В частности, еще весной Лерос обвинил Ермака в торговле государственными должностями и опубликовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы ОП Денис ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. Разбираться в истории начала Специализированная антикоррупционная прокуратура. Вскоре Денис Ермак объяснил, что обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития. Впоследствии Андрей Ермак заявил, что эти записи являются целенаправленной атакой на Офис президента Украины. А в отношении Лероса, как сообщил "Укринформ", Государственное бюро расследований по обращению Ерамка возбудило четыре уголовных производства: по части 2 статьи 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц), части 2 статьи 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием служебного положения), части 2 статьи 328 (разглашение государственной тайны) и части 1 статьи 364 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Тем не менее, подписи за исключение Лероса из фракции "Слуги народа" депутаты начали собирать именно после его выступления. Сам Лерос заявил, что это происходит по приказу Зеленского, а на несогласных оказывается давление. К концу дня пресс-служба пропрезидентской политсилы сообщила, что по результатам сбора подписей большинством голосов принято решение Лероса из фракции исключить.

На следующий день глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия объяснил такое решение тем, что Лерос нарушил "негласные соглашения". Он подтвердил, что у Лероса и Ермака действительно был затяжной конфликт, но фракция к этому "относилась абсолютно нейтрально", так как у них якобы была негласная договоренность не вмешиваться.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу этого президента, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек говорит, что "мне здесь не нравится, пойду в другую партию", — сказал Арахамия.

При этом, глава фракции отверг обвинения Лероса в том, что исключить его приказал именно Зеленский. В ответ нардеп обвинил во лжи уже Арахамию и прикрепил к публикации в Facebook фото издания "Буквы", на которых видны переписки народных депутатов относительно него.

На одном из фото зафиксировано сообщение от имени замглавы фракции "Слуги" Юрия Киселя, который пишет, что у Арахамии есть подписные листы для отставки Лероса, и что с Зеленским вопрос согласован.

Фото: "Буквы"

На втором фото зафиксирована переписка нардепа от фракции "Слуги" Андрея Костина с абонентом "Борисыч" (отметим, что Борисович — это отчество Андрея Ермака), который пишет: "А у меня вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать как президента и меня этот пи***р поливает грязью?".

Фото: "Буквы"

Позднее ситуация со взаимными обвинениями лишь накалилась. Президент Зеленский в ответ на вопрос журналистов о происходящем с Леросом заявил: "У меня нет никаких приказов. У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно из какой они партии".

Ответил Лерос и на это. В публикации в Facebook он разместил эмоциональный пост, в котором пригрозил направить в правоохранительные органы заявление о совершении преступления, чтобы президент "рассказал следователям, где и у кого я взял взятку".

Скриншон: Facebook Гео Лероса

А в интервью НВ Лерос заявил, что от депутатства отказываться не намерен и продолжит работу в парламенте все фракции "Слуга народа".

Ранее Гео Лерос сообщил, что в ночь с 28 на 29 августа неизвестные сожгли его автомобиль. Нардеп уверен, что это был умышленный поджог.