Политика 30 минут назад

Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью залога в 1 млн грн

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней

Александр Юрченко. Фото: Facebook Александр Юрченко. Фото: Facebook
Александр Юрченко. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народного депутата, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в пособничестве дачи взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата Украины, подозреваемого в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение", — говорится в сообщении.

По информации САП, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн  552 грн залога.

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Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", речь идет об Иване Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве, в сговоре с нардепом от "Слуги народа" Александром Юрченко.

Напомним, в сентябре сотрудники НАБУ задержали помощника народного депутата Александра Юрченко при получении взятки.

По словам нардепа Гео Лероса, помощник нардепа взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В свою очередь, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.

 

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