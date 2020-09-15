Политика 20 минут назад

Зеленский не терпит коррупции в любых проявлениях — ОП о выходе Юрченко из "Слуги народа"

На Банковой прокомментировали заявление о выходе из состава фракции "Слуга народа" обвиняемого в коррупции нардепа Александра Юрченко

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Офисе президента Украины считают уместным решение обвиняемого в причастности к коррупционным правонарушениям народного депутата Александра Юрченко выйти из состава фракции "Слуга народа".

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил Офису президента о выходе Юрченко из фракции правящей партии.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", — говорится в сообщении.

При этом на Банковой подчеркивают, что курс президента Зеленского на преодоление коррупции "был выражен в реальных шагах уже с первых дней его каденции и до сих пор".

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"… Президент Украины Владимир Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на 100%. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", — резюмировали в ОП.

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Позже стало известно, что помощника Юрченко, который попался на взятке, зовут Иван Фищенко.

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