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"Слузі народу" Кузьміних вручили обвинувачення у хабарництві: той викинув його і втік від НАБУ (ВІДЕО)
Національне антикорупційне бюро за процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури напередодні вручило депутату Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" Сергію Кузьміних обвинувальний акт у справі про хабарництво. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
Відомство також опублікувало відео, зняте під час вручення нардепу документа, на якому видно, що Кузьміних категорично відмовлявся його брати і хотів якнайскоріше поїхати з місця вручення на джипі, а коли йому все ж всунули документ через вікно автівки, викинув його назад.
В свою чергу, вже 23 вересня справу скерували до суду. Нардепа звинувачують в одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди, його дії кваліфіковані за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу (одержання хабара за вплив на ухвалення рішення чиновником).
За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, це питання варто попередньо узгодити з одним з народних депутатів України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Той пообіцяв здійснити вплив, який фактично зводився до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету.
Першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня №2 імені Павлусенка" в Житомирі, яке, згідно з домовленостями між Кузьміних та представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 мільйонів гривень.
У відповідь нардеп натякнув, що його "послуги" не є безоплатними і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата, як вказують у НАБУ, йому видалась також своєрідною гарантією можливої майбутньої співпраці.
Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме за систему ультразвукової діагностики, нардеп попросив передати йому 30% від суми договору — 558 тисяч гривень.
Як встановило слідство, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання магнитно-резонансних томографів (30% від 37,5 мільйона гривень, тобто 11,25 мільйона) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,2 мільйона гривень, тобто 398,3 тисячі).
Викритий на горячому Кузьміних був 28 січня, але тоді не був одразу ж затриманий через депутатський імунітет. 31 січня генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення йому про підозру. 3 лютого нардепа оголосили у розшук, але вже 7 лютого його було затримано.
Вищий антикорупційний суд зміг ухвалити рішення щодо запобіжного захожу лише через три місяці - 19 травня, дозволивши нардепу залишатися на волі під символічну заставу в 49,6 тисячі гривень. У липні ж детективи завершили слідство у справі.