Підозрюваний у хабарництві "слуга народу" запропонував позбавляти громадянства за держзраду

Депутат Верховної Ради Сергій Кузьміних пропонує парламенту передбачити позбавлення громадян громадянства за державну зраду. Відповідний законопроект №7452 він вніс до Ради 9 червня. При цьому тексту документу на сайті парламенту поки що немає.

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"Громадянство – це взаємні права та обов’язки фізичної особи і Україною. Людина, яка посягає на святе - суверенітет, цілісність та недоторканість України, перейшла на бік ворога, шпигує чи вчиняє інші тяжкі злочини – має бути позбавлена громадянства України. За державну зраду в умовах війни особа може бути ув’язнена довічно. Пропоную позбавляти держзгадників і громадянства України", - написав він у себе у Facebook.

Депутат уточнив, що пропонує закріпити в Кримінальному кодексі та законі про громадянство норму про те, що якщо судом було доведено, що людина скоїла злочин проти держави та відповідний обвинувальний вирок набрав законної сили, винна особа має бути позбавлена громадянства України.

Нагадаємо, що Кузьміних 28 січня був спійманий на хабарі, але тоді не був одразу ж затриманий. 31 січня генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру йому за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу (одержання хабара за вплив на ухвалення рішення чиновником). 3 лютого нардепа оголосили у розшук, але вже 7 лютого його було затримано.

У Верховну Раду він потрапив, будучи обраним від мажоритарного округу №67 у Житомирській області. Кузьміних балотувався від пропрезидентської партії "Слуга народу" і надалі увійшов до її фракції у Раді.

Після отримання підозри у хабарництві він звернувся до парламентської фракції Давида Арахамії та лідера партії Олени Шуляк із проханням про виключення його з фракції. 21 лютого від імені Арахамії було поширено заяву про початок збору підписів членів фракції за виключення Кузьміних, а також учасника скандальної ДТП Олександра Трухіна. Однак надалі нічого про розвиток цієї історії не повідомлялося.

До початку російського військового вторгнення в Україну 24 лютого Вищий антикорупційний суд не встиг обрати Кузьміних запобіжний захід, і зміг ухвалити відповідне рішення лише через три місяці - 19 травня, дозволивши нардепу залишатися на волі під символічною заставою в 49,6 тисячі гривень.

Зазначимо також, що Кузьміних у квітні став основним ініціатором законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за перешкоджання волонтерській діяльності, який Рада поки що так і не розглядала.

Напередодні ж стало відомо, що 25 травня нардеп офіційно висловив ще одну неоднозначну ініціативу, відправивши до Миропільської та Романівської селищних рад Житомирської області пропозиції про найменування вулиць у цих селищах на честь президента Володимира Зеленського.

Арахамія ж прокоментував це з сарказмом, заявивши, що "мабуть, спека дається взнаки" і "добре, що він не запропонував зробити вулицю Кузьміних, хоча, мабуть, все ще попереду".