На Волині заарештували екс-військового РФ з українським паспортом: підозрюють у держзраді

Луцький міськрайонний суд днями обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому російському військовому, який був затриманий при спробі потрапити в Україну з Білорусі по українському паспорту.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба, чоловік був викритий співробітниками Волинського прикордонного загону спільно з представниками Служби безпеки України в пункті пропуску "Доманове".

Правоохоронці встановили, що чоловік у 2009 році виїхав на проживання до Росії, де отримав російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років він проходив строкову службу в Збройних силах РФ, а у 2016 році уклав кількарічний контракт. Затриманий служив у складі 20-ї окремої мотострілецької бригади у Волгограді.

"Наявна інформація про те, що цей підрозділ брав участь у військових діях на Донбасі", - додають у відомстві, вказуючи, що затриманому слідчі повідомили про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу). Розслідування триває.

Зазначимо, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №188 від 26 лютого, КПП "Доманове" з 28 лютого є зачиненим, так само як і інші пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а також з Росією та невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. При цьому ДПСУ не вказує, коли саме зазначений фігурант справи прибув до України.

Нагадаємо також, що напередодні стало відомо, що у Львові заарештували коригувальника російських ракетних ударів по місту, через які 18 квітня загинули люди.