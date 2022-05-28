На Волыни арестовали экс-военного РФ с украинским паспортом: подозревают в госизмене

Луцкий горрайонный суд на днях избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему российскому военному, который был задержан при попытке попасть в Украину из Беларуси по украинскому паспорту.

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Как сообщает Государственная пограничная служба, мужчина был выявлен сотрудниками Волынского пограничного отряда совместно с представителями Службы безопасности Украины в пункте пропуска "Доманово".

Правоохранители установили, что мужчина в 2009 году уехал на проживание в Россию, где получил российское гражданство. В течение 2013-2014 годов он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил многолетний контракт. Задержанный служил в составе 20-й отдельной мотострелковой бригады в Волгограде.

"Имеется информация о том, что это подразделение участвовало в военных действиях на Донбассе", - добавляют в ведомстве, указывая, что задержанному следователи сообщили о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса). Расследование продолжается.

Отметим, что согласно распоряжению Кабинета министров №188 от 26 февраля, КПП "Доманово" с 28 февраля закрыто, равно как и другие пункты пропуска на границе с Беларусью, а также с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. При этом ГПСУ не указывает, когда именно указанный фигурант дела прибыл в Украину.

Напомним также, что накануне стало известно, что во Львове арестовали корректировщика российских ракетных ударов по городу, из-за которого 18 апреля погибли люди.