Сдавал россиянам позиции ВСУ: гражданина Украины осудили на 15 лет за госизмену

Житель Донецкой области получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Мужчина сдавал россиянам позиции Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"При публичном обвинении Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона суд признал виновным в государственной измене жителя Донецкой области (ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположение военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами.

Также, по данным прокуратуры, мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене главе одного из районных судов Харьковской области. После оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области, глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.