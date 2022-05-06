В суд попало первое дело в отношении российского генерала по военной агрессии РФ, - Генпрокурор

В суд пошло первое дело насчет широкомасштабной агрессии России на территории Украины. Обвинительный акт в отношении российского генерал-майора Дениса Лямина, руководившего вторжением из временно оккупированного Крыма.

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Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Речь идет о командующем 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС Российской Федерации Денисе Лямине, руководившем вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма.

"Следствие получило доказательства, что 23 февраля 2022 года российский генерал в нашем украинском Джанкое на полуострове Крым лично отдал подчиненному личному составу вооруженных подразделений приказ на вторжение на нашу землю. Далее организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей", - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, для мотивации своих солдат идти убивать украинцев генерал-майор по кремлевским методичкам оправдывал эти действия необходимостью защиты русскоязычных жителей от выдуманных самими же россиянами "украинских националистов и фашистов". А также пообещал подчиненным выплату дополнительно трех должностных окладов и суточных по 100 долларов США, которых они не получили.

"Зато генерал получит свой заслуженный приговор, если компетентный украинский суд согласится с доводами прокуроров о причастности этого лица к ведению агрессивной войны и посягательству на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - добавила Венедиктова.

Напомним, суд 28 апреля приговорил гражданина Украины, который был капитаном радиоцентра полевого узла связи в составе российских оккупационных войск, к 15 годам лишения свободы за государственную измену.