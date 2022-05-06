До суду потрапила перша справа стосовно російського генерала щодо військової агресії РФ, - Генпрокурор

До суду пішла перша справа щодо широкомасштабної агресії Росії на території України. Обвинувальний акт щодо російського генерал-майора Дениса Ляміна, який керував вторгненням з тимчасово окупованого Криму.

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Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook.

Мова йде про командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС російської федерації Дениса Ляміна, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму.

"Слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в нашому українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення на нашу землю. Далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей", - йдеться у повідомленні.

За словами генпрокурора, для мотивації своїх солдатів іти вбивати українців генерал-майор за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами "українських націоналістів і фашистів". А також пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони не отримали.

"Зате генерал отримає свій заслужений вирок, якщо компетентний український суд погодиться із доводами прокурорів про причетність цієї особи до ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України)", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, суд 28 квітня засудив громадянина України, котрий був капітаном радіоцентру польового вузла зв'язку у складі російських окупаційних військ, до 15 років позбавлення волі за державну зраду.