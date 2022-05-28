Здавав росіянам позиції ЗСУ: громадянина України засудили на 15 років за держзраду

Мешканець Донецької області отримав 15 років тюрми за державну зраду. Чоловік ​​здавав росіянам позиції Збройних Сил України.

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Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора України.

"За публічного обвинувачення Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (ст. 111 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.

Також, за даними прокуратури, чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів Харківської області. Після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.