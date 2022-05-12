Голову одного з райсудів Харківської області підозрюють у держзраді: їй загрожує до довічного ув'язнення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Оперативники ДБР встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

"Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 29 квітня за державну зраду затримали голову Середино-Будської територіальної громади. Чиновник передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення ЗСУ та види їх озброєння. А під час окупації планував "здати" місто ворогові, для цього наказав прибрати блокпост на в'їзді до населеного пункту.