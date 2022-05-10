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СБУ та прокуратура готують підозру екс-нардепу Дмитру Святашу за держзраду
Харківська обласна прокуратура та Служба безпеки України розслідують можливу державну зраду депутата Верховної Ради кількох скликань Дмитра Святаша. Правоохоронці мають намір повідомити його про підозру.
Про це під час онлайн-сесії Харківської обласної ради заявив голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
"Зараз слідчими СБУ щодо цієї особи проводиться досудове розслідування за статтею 111 (Державна зрада). Харківська обласна прокуратура здійснює у цьому кримінальному провадженні процесуальне керівництво. Я думаю, що найближчим часом ми ухвалимо законне рішення. Вважаю, що це наш обов'язок притягти цю особу до передбаченої законом кримінальної відповідальності", — наголосив він.
Зазначимо, що раніше заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що росіяни планували зробити Дмитра Святаша головою окупаційної адміністрації Харкова.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що раніше МВС оголосило Святаша у розшук. Екс-нардеп розшукувався за частиною 1 статті 366-1 КК ("Декларування недостовірної інформації"). Дата зникнення Святаша на сайті МВС вказана 8 листопада 2019 року, місце зникнення — Харків.
При цьому Печерський суд міста Києва своїм рішенням від 18 червня 2019 року заборонив Святашу перетинати державний кордон України до погашення ним особистого боргу у розмірі 8,5 млн. грн. за кредитними картками УкрСиббанку, виданими свого часу нардепу як бенефіціару АІС.