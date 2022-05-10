- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
СБУ и прокуратура готовят подозрение экс-нардепу Дмитрию Святашу за госзимену
Харьковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины расследуют возможную государственную измену депутата Верховной Рады нескольких созывов Дмитрия Святаша. Правоохранители намерены сообщить ему о подозрении.
Об этом в время онлайн-сессии Харьковского областного совета заявил глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
"Сейчас следователями СБУ в отношении этого лица, проводится досудебное расследование по статье 111 (Государственная измена). Харьковская областная прокуратура осуществляет в этом уголовном производстве процессуальное руководство. Я думаю, что в ближайшее время мы примем законное решение. Считаю, что это наша обязанность привлечь это лицо к предусмотренной законом уголовной ответственности", — подчеркнул он.
Отметим, что ранее заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что россияне планировали сделать Дмитрия Святаша главой оккупационной администрации Харькова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ранее МВД объявило Святаша в розыск. Экс-нардеп разыскивался по части 1 статьи 366-1 УК ("Декларирование недостоверной информации"). Датой исчезновения Святаша на сайте МВД указано 8 ноября 2019 года, место исчезновения — Харьков.
При этом Печерский суд города Киева своим решением от 18 июня 2019 года запретил Святашу пересекать государственную границу Украины до погашения им личного долга в размере 8,5 млн грн по кредитным картам УкрСиббанка, выданным в свое время нардепу как бенефициару АИС.