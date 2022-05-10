СБУ и прокуратура готовят подозрение экс-нардепу Дмитрию Святашу за госзимену

Харьковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины расследуют возможную государственную измену депутата Верховной Рады нескольких созывов Дмитрия Святаша. Правоохранители намерены сообщить ему о подозрении.

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Об этом в время онлайн-сессии Харьковского областного совета заявил глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

"Сейчас следователями СБУ в отношении этого лица, проводится досудебное расследование по статье 111 (Государственная измена). Харьковская областная прокуратура осуществляет в этом уголовном производстве процессуальное руководство. Я думаю, что в ближайшее время мы примем законное решение. Считаю, что это наша обязанность привлечь это лицо к предусмотренной законом уголовной ответственности", — подчеркнул он.

Отметим, что ранее заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что россияне планировали сделать Дмитрия Святаша главой оккупационной администрации Харькова.

Напомним, что ранее МВД объявило Святаша в розыск. Экс-нардеп разыскивался по части 1 статьи 366-1 УК ("Декларирование недостоверной информации"). Датой исчезновения Святаша на сайте МВД указано 8 ноября 2019 года, место исчезновения — Харьков.

При этом Печерский суд города Киева своим решением от 18 июня 2019 года запретил Святашу пересекать государственную границу Украины до погашения им личного долга в размере 8,5 млн грн по кредитным картам УкрСиббанка, выданным в свое время нардепу как бенефициару АИС.