Главу одного из райсудов Харьковской области подозревают в госизмене: ей грозит до пожизненного заключения

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене главе одного из районных судов Харьковской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники ГБР установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

"Для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников". Она активно призвала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемую "судебность" оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи ГБР сообщили ей о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 29 апреля за государственную измену задержали главу Середино-Будской территориальной общины. Чиновник передавал представителям ФСБ информацию о перемещении ВСУ и видах их вооружения. А во время оккупации планировал сдать город врагу, для этого приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт.