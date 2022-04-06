Нардепи пропонують ввести кримінальну відповідальність за перешкоджання волонтерам

Шість депутатів Верховної Ради пропонують парламенту запровадити кримінальну відповідальність за перешкоджання волонтерській діяльності. Відповідний законопроєкт №7258 вони внесли 5 квітня.

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Авторами документа є нардепи від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, Георгій Мазурашу, Анатолій Остапенко та Сергій Швець, а також представниця групи "За майбутнє" Ірина Костанкевич та член групи "Довіра" Олександр Сухов.

Їхній законопроєкт стосується введення до Кримінального кодексу нової статті 170-1, яка передбачає, що умисне перешкоджання волонтерській діяльності в особливий період (він в Україні був запроваджений 17 березня 2014 року і не скасовувався) має каратися позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В решту часу пропонується карати таке діяння виправними роботами строком до двох років або в'язницею строком до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

У цій же статті КК пропонується прописати, що під волонтерською діяльністю слід розуміти добровільну, соціально спрямовану, неприбуткову діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги, що полягає у наданні волонтерами робіт і послуг на безоплатній основі.

Крім того, закон про волонтерську діяльність депутати пропонують доповнити статтею 14 про те, що правовий захист волонтерів гарантується державою, а перешкоджання їхній діяльності веде до відповідальності.

Зазначимо, що згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним 8-9 березня, 39% респондентів заявили, що в рамках діяльності із захисту України займаються волонтерством.

В свою чергу, за даними опитування кадрового порталу grc.ua, волонтерські ініціативи підтримують 32% опитаних компаній, а 17% організовували збір коштів та гуманітарної допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com