Лише 40% українських компаній зберегли довоєнну діяльність, ще 9% — лише у деяких регіонах, — опитування

Не зважаючи на війну в Україні, 40,2% компаній зберегли діяльність від початку воєнних дій, а ще 8,8% ведуть комерційну діяльність частково в залежності від регіону. Про це свідчать результати опитування аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

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"Поява нових вакансій у березні показує, що після зупинки діяльності бізнес різного розміру та галузей пройшов процес адаптації до нових умов та відновлює роботу. Проте не варто сприймати це як повноцінне пожвавлення ринку праці. Пріоритетним напрямком бізнесу є збереження персоналу та підтримка своїх співробітників", — зазначають у grc.

81,3% компаній відповіли, що зараз не здійснюють найм нових співробітників. Ще 3% зазначили, що шукають персонал лише в тих регіонах, де працює бізнес, а саме у західних регіонах України.

Мікро- та малий бізнес постраждав від воєнної кризи найбільше. Майже половину з тих, хто повністю припинив свою роботу, складають представники цієї категорії бізнесу — компанії до 10 осіб (28,5%) та компанії з кількістю працівників від 10 до 50 осіб (17,8%).

Великий бізнес (компанії із більш ніж 500 співробітниками) складають значну частку тих, хто працює в повному обсязі попри війну в Україні (35%), та працюють частково в залежності від регіону (31,8%).

Поширеною тенденцією серед опитаних компаній є релокация сімей співробітників у безпечні регіони України. Про такий вид підтримки повідомили 14,8% опитаних компаній. 12,3% релокували сім'ї співробітників у інші країни.

20% компаній виплатили одноразову фінансову допомогу до заробітної плати. 14% виплатили всю заробітну плату, незважаючи на відсутність роботи.

Проте значна частка компаній - 30% - залишили своїх співробітників на напризволяще та не запропонували жодної підтримки та допомоги. По 1% опитаних зазначили, що на них позначилися найбільш негативніші наслідки війни: вони відправили співробітників у відпустку за власний рахунок, скоротили заробітну плату або взагалі звільнили співробітників.

Серед тих компаній, які допомагали релокуватися сім'ям своїх співробітників в інші країни, найчастіше обиралися Польша, Румунія та Чехія. Ще частина компаній сприяла перевезенню родин своїх співробітників у Німеччину, Францію, Туреччину та Болгарію. І зовсім незначна частка компаній заявила, що перевезла людей у Канаду, Нідерланди, Іспанію та Словаччину.

Крім того, у grc з'ясували, що 23,2% відправляли кошти на потреби Збройних сил України, 32% підтримують волонтерські ініціативи, а ще 17% організовують збір коштів та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо також, що нещодавно grc.ua домовилися з Федерацією роботодавців України про безкоштовне розміщення через неї оголошень про вакансії у компаніях, які релокуються у інші регіони, та компаній, які в цьому допомагають.