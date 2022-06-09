Подозреваемый во взяточничестве "слуга народа" предложил лишать гражданства за госизмену

Депутат Верховной Рады Сергей Кузьминых предлагает парламенту предусмотреть лишение украинцев гражданства за государственную измену. Соответствующий законопроект №7452 он внес в Раду 9 июня. При этом текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Гражданство – это взаимные права и обязанности физического лица и Украины. Человек, посягающий на святое – суверенитет, целостность и неприкосновенность Украины, перешел на сторону врага, шпионит или совершает другие тяжкие преступления – должен быть лишен гражданства Украины. За государственную измену в условиях войны лицо может быть заключено пожизненно. Предлагаю лишать госизменников и гражданства Украины", - написал он у себя в Facebook.

Депутат уточнил, что предлагает закрепить в Уголовном кодексе и законе о гражданстве норму о том, что если судом было доказано, что человек совершил преступление против государства и соответствующий обвинительный приговор вступил в законную силу, виновное лицо должно быть лишено гражданства Украины.

Напомним, что Кузьминых 28 января был пойман на взятке, но тогда не был сразу же задержан. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении ему по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (получение взятки за влияние на принятие решение чиновником). 3 февраля нардепа объявили в розыск, но уже 7 февраля он был задержан.

В Верховную Раду он попал, будучи избранным от мажоритарного округа №67 в Житомирской области. Кузьминых баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа" и в дальнейшем вошел в ее фракцию в Раде.

После получения подозрения во взяточничестве он обратился к парламентской фракции Давиду Арахамии и лидеру партии Елене Шуляк с просьбой об исключении его из фракции. 21 февраля от имени Арахамии было распространено заявление о начале сбора подписей членов фракции за исключение Кузьминых, а также участника скандального ДТП Александра Трухина. Однако в дальнейшем ничего о развитии этой истории не сообщалось.

До начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля Высший антикоррупционный суд не успел избрать Кузьминых меру пресечения, и смог принять соответствующее решение лишь спустя три месяца - 19 мая, разрешив нардепу оставаться на свободе под символическим залогом в 49,6 тысячи гривен.

Отметим также, что Кузьминых в апреле стал основным инициатором законопроекта о введении уголовной ответственности за препятствование волонтерской деятельности, который, однако, Рада пока так и не рассматривала.

Накануне же стало известно, что 25 мая нардеп официально выразил еще одну неоднозначную инициативу, отправив в Миропольский и Романовский поселковые советы Житомирской области предложения о наименовании улиц в этих поселках в честь президента Владимира Зеленского.

Арахамия же прокомментировал это с сарказмом, заявив, что "видимо, жара дает о себе знать" и "хорошо, что он не предложил сделать улицу Кузьминых, хотя, видимо, все ещё впереди".