Почти две трети украинцев считают, что дело о ДТП с Трухиным пытались "замять" - опрос

64% украинцев считают, что расследование по делу о ДТП с участием депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Трухина велось в основном необъективно, с попытками повлиять на ход следствия, затянуть его и "замять". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом 22,5% не смогли ответить и лишь 13,5% заявили, что дело, по их мнению, расследовалось в основном объективно и сотрудники правоохранительных органов действительно пытались выяснить истину.

В целом 31,5% респондентов заявили, что достаточно хорошо проинформированы об этом инциденте, 47,6% что-то слышали об этом, но не знают деталей, а 19,2% услышали о нем впервые от опросчика.

Наибольшая доля оценивающих следствие как объективное, предсказуемо оказалась в электорате партии "Слуга народа", однако таковых там лишь 20,1%, в то время почти втрое больше - 58% - придерживаются иного мнения. Среди сторонников Владимира Зеленского мнения об объективности расследования придерживаются 22,5%, а противоположной оценки - 55,7%.

Среди тех, кто считает расследование необъективным 33,5% назвали основным источником попыток его "замять" "отдельных олигархов, с которыми связан Трухин", 32% указали руководство партии СН, 21,2% - лично президента Зеленского, 19,7% - руководство Министерства внутренних дел, 11,6% - руководство Государственного бюро расследований, 9,3% - рядовых правоохранителей, расследовавших дело, 3,4% - других людей. При этом в данном вопросе можно было выбирать до трех вариантов ответа.

Зеленского в этом больше всего винят сторонники "Европейской солидарности" (40,7% из них), а меньше всего - сторонники СН (всего 2,5%). В то же время в электорате СН преобладает с 50,8% мнение, что "замять" дело якобы пытались некие неназванные олигархи.

Среди тех, кто поддерживает лично Зеленского, 2,3% все же считают, что именно он больше всего давил на следствие, а "олигархов" винят 48,3% таких респондентов.

В целом 58% (в том числе 33,8% сторонников СН и 36% сторонников Зеленского) считают, что президент несет личную ответственность за все "зашквары" депутатов от "Слуги народа", 36,9% придерживаются противоположного мнения, а лишь 5,1% не смогли ответить.

Более того, 51,6% считают, что из-за скандала с Трухиным директор ГБР Алексей Сухачев должен уйти в отставку. В то же время 27,9% не дали ответа и лишь 20,6% считают, что он должен остаться на должности.

Наибольшую поддержку требование об отставке Сухачева пользуется среди сторонников "Свободы" (70,6%), Радикальной партии (65,4%), партии "Наши" (63,6%) и "Евросолидарности" (61,3%). В электорате Евгения Мураева, Олега Ляшко, Петра Порошенко и Дмитрия Разумкова оно пользуется почти равной поддержкой между 61 и 63%.

Напомним, что ДТП с участием Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа 2021 года. Тогда автомобиль Audi, в котором находился Трухин и еще двое мужчин, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo.

Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Одним из потерпевших стал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. 72-летний футбольный судья и его помощник потеряли сознание и были госпитализированы.

ГБР сообщило о том, что расследует этот инцидент, лишь 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. Публично же Трухин прокомментировал ДТП, а также скандал с удалением новости о нем из многочисленных интернет-СМИ лишь 7 сентября.

После этого официально о развитии этой истории публично не сообщалось, однако инцидент с близким Зеленскому и влиятельным нардепом дважды пришлось комментировать самому президенту. В частности, на пресс-марафоне 26 ноября он заявил, что речь идет о банальном ДТП, в котором "ничего страшного нет", а также неожиданно дал понять, что смотрел видео с места происшествия, о наличии которого ранее не сообщалось.

1 февраля издание "Украинская правда" сообщило, что разыскало наконец и опубликовало видео с камеры прибывшего на место ДТП патрульного полицейского Сергея Петрика, свидетельствующее, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским, а затем неоднократно предлагал правоохранителю крупную взятку за то, чтобы тот позволил ему спокойно скрыться с места происшествия.

Сам депутат на месте отрицал, что был за рулем, однако при этом фактически отказывался от дачи письменных пояснений и прохождения теста на алкогольное опьянение.

Однако после публикации видеозаписи МВД открестилось от ответственности за расследование, указав, что передало его в ГБР. В самом же бюро заявили, что у следствия не было видео с камеры Петрика. Более того, там заявили, что патрульный давал показания по этому делу, но следователям он якобы не сообщал того, что рассказал в интервью журналистам.

Позже ГБР опубликовало видео с дорожных камер, свидетельствующее, что перед ДТП, однако не во время него, за рулем Audi был не Трухин, а другой человек.

12 депутатов Рады от "Евросолидарности" и бывший председатель парламента Дмитрий Разумков потребовали уволить Монастырского в связи с этим скандалом. На что тот ответил, что если бы Трухин действительно ему звонил с просьбой "порешать" вопрос с ДТП, то "был бы послан"