ГБР взялось за скандальное ДТП с нардепом Трухиным: просит очевидцев отозваться

Государственное бюро расследований 2 сентября получило от органов полиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа на въезде в Киев по Бориспольской трассе с участием депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Трухина. Об этом говорится в сообщении ГБР.

По предварительной информации автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль.

В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В тот же день полиция открыла производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса).

"Сейчас в бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией. Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления", — сообщили в ГБР.

В ведомстве также призывали свидетелей происшествия предоставить информацию для следователей по электронной почте info@dbr.gov.ua или по телефону +38 (044) 300 27 07.

"ГБР уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом", — подчеркнули в бюро.

Напомним, что одним из потерпевших стал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. В автомобиль Ford с 72-летним футбольным судьей и его помощником, остановившийся на красный свет, сзади врезался автомобиль Audi. Водитель и пассажир от удара потеряли сознание и были госпитализированы.

Согласно данным, публиковавшимся в СМИ и Telegram-каналах, выяснилось, в Audi находился нардеп Трухин и еще двое мужчин, и все они были пьяны. Некоторые СМИ, ссылаясь на очевидцев ДТП, писали, что за рулем Audi был именно Трухин и после аварии пытался покинуть место ДТП.

Особой скандальности истории придало то, что СМИ, изначально сообщившие о ДТП с участием Трухина, вскоре массово принялись удалять новости об этом. В отличие от случаев других ДТП с пострадавшими, официальной же информации об этом происшествии долгое время не было.

Сам же депутат прокомментировал его лишь 1 сентября, заявив в текстовой форме агентству "Интерфакс-Украина", что не намеревался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания. Согласно этому заявлению, Трухин во время ДТП сильно ударился головой, и скорая помощь диагностировала у него закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз. Он также заявил, что, по его информации, ни у одного из водителей участников ДТП не было превышение норм алкоголя в крови.