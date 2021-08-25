Общество 1 час назад

В Киеве перевернулся пассажирский автобус Кишинев — Москва, пострадали пассажиры (ФОТО)

Полиция установила, что водитель был трезв

Фото: ГУНП в Киеве
Фото: ГУНП в Киеве
Фото: ГУНП в Киеве
Фото: ГУНП в Киеве
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в ночь на 25 августа перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Москву. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, сообщение о ДТП на улице Елены Телиги поступило правоохранителям в 1:50.

Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. За помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

На место выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и врачи. Полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, однако драгер показал, что мужчина был трезв.

Правоохранители отмечают что зарегистрировали данное происшествие в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки ему будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

В свою очередь по данным dtp.kiev.ua, в результате опрокидывания автобуса есть несколько серьезно пострадавших, а в целом их число составило около 20 человек.

Отмечается, что, по словам свидетеля, автобус пытался на высокой скорости объехать ДТП в правых рядах через АЗС БРСМ и поскользнулся на мокрой дороге.

Напомним также, что в июле в Запорожье легковушка влетела в маршрутку, из-за чего пострадали 13 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мужчина поджег себя во время парада ко Дню Независимости в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)
Мужчина поджег себя во время парада ко Дню Независимости в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве на Днепре прошел первый речной парад ко Дню независимости (ВИДЕО)
В Киеве на Днепре прошел первый речной парад ко Дню независимости (ВИДЕО)
ДТП на Львовщине: Volkswagen врезался в Opel, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
ДТП на Львовщине: Volkswagen врезался в Opel, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Талибан" казнит гражданских и представителей бывшей власти Афганистана — ООН

  3. Когда откроют урбан-парк на ВДНГ, кто там выступит и что нового на 20 других площадках

  4. Почти три четверти украинцев готовы уволиться из-за низкой зарплаты — опрос

  5. Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...