В Киеве перевернулся пассажирский автобус Кишинев — Москва, пострадали пассажиры (ФОТО)

В Киеве в ночь на 25 августа перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Москву. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, сообщение о ДТП на улице Елены Телиги поступило правоохранителям в 1:50.

Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. За помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка.

На место выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и врачи. Полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, однако драгер показал, что мужчина был трезв.

Правоохранители отмечают что зарегистрировали данное происшествие в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки ему будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

В свою очередь по данным dtp.kiev.ua, в результате опрокидывания автобуса есть несколько серьезно пострадавших, а в целом их число составило около 20 человек.

Отмечается, что, по словам свидетеля, автобус пытался на высокой скорости объехать ДТП в правых рядах через АЗС БРСМ и поскользнулся на мокрой дороге.

Напомним также, что в июле в Запорожье легковушка влетела в маршрутку, из-за чего пострадали 13 человек.