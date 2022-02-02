"Мне стыдно", — нардеп Трухин назвал условия, при которых сложит мандат

Народный депутат Александр Трухин заявил, что готов нести ответственность за свои поступки и сложит депутатский мандат, если того потребуют ситуация и команда "Слуги народа". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария, независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудят сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", — сказал Трухин.

Нардеп отметил, что ему "искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала".

"Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", — добавил парламентарий.

Нардеп утверждает, что в течение последних пяти месяцев он в полной мере сотрудничал с правоохранителями.

"Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", — подчеркнул Трухин.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство против народного депутат Александра Трухина из-за скандального видео, на котором нардеп после ДТП на Бориспольской трассе пытался "договориться" с правоохранителями. Из "Слуги народа" парламентария исключили через несколько часов после публикации расследования журналистов.

В результате тройного ДТП с участием Трухина 23 августа 2021 года пострадали сразу шесть человек, в том числе двое детей. ГБР сообщило о том, что расследует этот инцидент, только 3 сентября.