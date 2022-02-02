ДТП с Трухиным: нардепа исключили из партии "Слуга народа", а Венедиктова поручила открыть уголовное дело

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство против народного депутат Александра Трухина из-за скандального видео, на котором нардеп после ДТП на Бориспольской трассе пытался "договориться" с правоохранителями.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Кроме того, в "Слуге народа" исключили Трухина через несколько часов после публикации расследования журналистов по поводу его причастности и поведения после ДТП.

До этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Трухин должен немедленно выйти самостоятельно, а если он этого не сделает, то его исключат, что и сделали.

В Министерстве внутренних дел и в Государственном бюро расследований также отреагировали на расследование журналистов. В частности, в МВД подчеркнули, что так как следователи подозревали, что за рулем автомобиля Audi, который спровоцировал ДТП, мог быть народный депутат, уголовное производство передали из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.

"Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Денисом Монастырским, не соответствуют действительности", — заявили в МВД.

В свою очередь в ГБР сообщили, что у них не было доказательств, которые опубликовали журналисты. Более того, полицейские не рассказали следователям то, что рассказали СМИ, отметили в ГБР.

"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", — рассказали в бюро.

Теперь следователи планируют получить видео, опубликованное журналистами, и дать юридическую оценку действиям Трухина.

Напомним, издание "Украинская правда" провело расследование и опубликовало видео с места ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе, в котором участвовал Трухин.

На видео нардеп на месте аварии обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", после чего обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

ГБР сообщило о том, что расследует этот инцидент, только 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп.

Через несколько месяцев на происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что сомневается в том, что именно Трухин был за рулем Audi, которая спровоцировала ДТП.