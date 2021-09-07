Во время происшествия был трезв, из СМИ ничего не удалял: депутат Трухин о скандальном ДТП

По словам депутата, он самостоятельно ознакомился с информацией касательно удаления публикаций о нем и инциденте 23 августа и призывает журналистов более тщательно разобраться в этой ситуации.

Об этом он сообщил "Интерфакс-Украина".

"На самом деле удалили не из 30-ти, а, по-моему, даже более чем из 60-ти или 70-ти медиа... По поводу удаления: я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег", — заявил Алексей Трухин.

И добавил, что ни он, ни его помощники не снимали новости, а сам он считает подобное недопустимым. При этом депутат подчеркнул, что понимает, кому были выгодны "фейк-новости и манипуляции со снятием новостей", но не называл при этом конкретных фамилий, так как ход расследования комментировать ему запретили адвокаты.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что не считает себя виновным в ДТП, и опроверг информацию о том, что во время него был нетрезв и пожаловался на давление на его семью со стороны СМИ.

Напомним, что ДТП с участием Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа, когда автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

Позже, 2 сентября, Государственное бюро расследований получило от органов полиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП. По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В тот же день полиция открыла производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса).