Половина нардепов от Слуги народа являются миллионерами — КИУ

153 народных депутата фракции "Слуги народа" являются миллионерами, согласно данным их деклараций.

Как сообщает пресс-служба ВОО Комитет избирателей Украины, всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.

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Декларации нардепов доступны на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (раздел 12, денежные активы).

В ТОП 10 самых богатых депутатов "Слуги Народа" попали:

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Олег Воронько — задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова — 79 млн грн;

Андрей Герус — 38 млн грн;

Роман Мулик — 24 млн грн;

Остап Шипайло — 22 млн грн;

Руслан Горбенко — 22 млн грн;

Александр Трухин — 21 млн грн;

Давид Арахамия — 21 млн грн;

Гео Лерос — 20 млн грн;

Артем Культенко — 19 млн грн.

Меньше всего среди депутатов "Слуги Народа" задекларировали Сергей Колебошин (75 тысяч грн), Елизавета Богуцкая (66 тысяч грн), Орест Саламаха (62 тысяч грн), Юлия Овчинникова (55 тысяч грн) и Анатолий Драбовский (16 тысяч грн) .

В общей сложности, все 247 народных депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1 млрд грн (90% средств — наличные).

При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах.

Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные деньги также не учитывались, а средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд грн.

Самой богатой же фракцией Рады оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь", у которой 44 депутата в общем имеют 2,6 млрд грн.

Как известно, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц — это ежегодная декларация, которая подается государственными служащими и публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.