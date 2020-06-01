Декларация Арахамии: недвижимость, оффшор, миллионы наличными и коллекция часов

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия держит наличными 8 млн грн, $900 тысяч и 200 тысяч евро.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа за 2019 год, предоставленной 31 мая в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

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В частности, депутат задекларировал 8 млн грн наличными в совместной собственности с женой. Арахамия также держит наличными $650 тысяч и 100 тысяч евро. В совместной собственности с женой Арахамия указал $250 тысяч и 100 тысяч евро наличных денег.

Кроме того, Арахамия на банковских счетах держит еще $20 тысяч.

В декларации отмечается, что в прошлом году политик занял третьим лицам 698 тысяч грн.

Указано, что в 2019 году Арахамия получил 157 334 грн заработной платы от Аппарата Верховной Рады. От занятия предпринимательской деятельностью он получил доход в размере около 4,73 млн грн, а от отчуждения ценных бумаг — 870 тысяч грн.

Парламентарий также задекларировал 623 грн и 8524 грн банковских процентов.

Он указал в декларации 22,3 тысяч грн материального блага по оплате расходов на участие в обучении, полученных от партии "Слуга народа".

В 2019 году Арахамия также получил 3,3 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, 18,1 тысяч грн — от предоставления имущества в аренду.

В свою очередь его жена Виктория в прошлом году получила: 1,05 млн грн и 201,2 тысяч грн от отчуждения движимого имущества, 2580 грн — социальной помощи при рождении ребенка, 24,08 тысяч грн — выплат соцфонда, 18,3 тысяч грн, 7960 грн и 73,5 тысяч грн доходов от предоставления имущества в аренду.

Также в декларации Арахамия указал, что его жена является конечным бенефециаром компании Global Bay Venture Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Согласно электронной декларации, Арахамия владеет 4 земельными участками, площади которых — 900, 241, 36 и 9 квадратных метров.

В собственности политика также — садовый (дачный) дом в селе Вита-Почтовая Киевской области площадью 295,7 квадратных метров, квартира в Киеве (70,5 квадратных метров).

Тем временем жена Арахамии владеет земельным участком площадью 720 квадратных метров в Брюховичах Львовской области, а также тремя квартирами в Киеве — 52,2, 50,5 и 50,2 квадратных метров.

Виктория Арахамия также владеет жилым домом площадью 58,6 квадратных метров в селе Новопетровское Новоодесского района Николаевской области.

В свою очередь сын супругов Арахамия Давид владеет квартирой в Николаеве на 153,2 квадратных метров.

Давид Арахамия также указал в общей собственности 2 нежилых помещения в Николаеве, право пользования квартирой в Николаеве, а также субаренду нежилого помещения в Киеве.

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Его супруга имеет авто Mercedes-Benz GLS350 2016 года выпуска.

Председатель фракции "Слуга народа" также задекларировал 4 наручных часов марок Breguet, Rolex, Breitling и Ulisse Nardin.

Виктория Арахамия, согласно декларации, владеет ювелирными изделиями брендов Cartier, Bvlgari, Chopard, а также наручными часами Rolex и Cartier.

Как сообщалось, 17 марта 2020 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Среди прочего, внесены изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции", согласно которым в 2020 году продлен до 1 июня срок подачи ежегодных деклараций и деклараций после увольнения.

Напомним, в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год указаны многочисленные объекты недвижимости, миллионные доходы и коллекция дорогих часов.